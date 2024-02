Das war es für Gray Television!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für die Gray Television-Aktie beträgt der RSI 81,42, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, liegt bei 65,71 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gray Television-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,96 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 5,97 USD zeigt einen Unterschied von -25 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 8,75 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -31,77 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Gray Television-Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 18 USD, was einer potenziellen Performance von 201,51 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich der Gray Television-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 11 Tagen positiver und nur 2 Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.