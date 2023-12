Das war es für Globex Mining!

Weitere Suchergebnisse zu "Amdocs":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Globex Mining liegt bei 72,73, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 36,84, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Globex Mining gesprochen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten zur Aktienbewertung. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Globex Mining zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen nur geringfügige Veränderungen auf, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte Globex Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,14 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +48,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -11,8 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,8 Prozent verzeichnete, liegt Globex Mining um 48,94 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird Globex Mining in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

