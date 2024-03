Das war es für Giga Metals!

Die kanadische Bergbaugesellschaft Giga Metals schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 3,49 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch das Anleger-Sentiment für die Giga Metals Aktie wird neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Giga Metals eine Performance von -40,74 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Metalle und Bergbau-Branche eine Underperformance von -21,55 Prozent darstellt. Auch im Sektorvergleich schnitt das Unternehmen mit -21,55 Prozent unter dem Durchschnitt ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich. In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da der RSI bei 75 liegt, während der RSI25 bei 52,38 einen neutralen Wert darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Gesamteinschätzung für Giga Metals.

