Das war es für Geodrill!

Der Aktienkurs von Geodrill verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,6 Prozent. Das bedeutet eine Underperformance von -19,11 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -13,5 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -13,5 Prozent erzielte, liegt Geodrill um 19,11 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben die Aktie von Geodrill in den letzten 12 Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Geodrill, das Kursziel liegt jedoch im Mittel bei 4,75 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 160,99 Prozent bedeutet, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Geodrill ist insgesamt negativ, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen verbreitet wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Geodrill, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Geodrill-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,59 CAD liegt, was einen deutlichen Unterschied von -29,73 Prozent zum letzten Schlusskurs (1,82 CAD) bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs (+1,68 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Geodrill-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.