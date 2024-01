Das war es für General Dynamics!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der General Dynamics-Aktie hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der positiven Seite wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, vergeben insgesamt ein "Gut"-Rating, da 5 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die General Dynamics liegt bei 252 USD, was darauf hindeutet, dass sich der Aktienkurs um 0,3 Prozent entwickeln wird. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 deutet jedoch auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die General Dynamics-Aktie daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der General Dynamics-Aktie mit 5,9 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2307,58 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.