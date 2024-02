Das war es für GameStop!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Die Gamestop-Aktie wird nach einer technischen Analyse mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,41 USD, was einem Unterschied von -25,62 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (18,03 USD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (15,37 USD) wurde mit einem Unterschied von -12,75 Prozent unterschritten. Daher erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Gamestop 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,76 Prozent für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Gamestop ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Auch auf fundamentaler Ebene wird Gamestop negativ bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 651,47, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 35,78. Dies führt zu einer Überbewertung von 1721 Prozent und daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild, werden jedoch mit einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen honoriert. Zusammengefasst bekommt Gamestop daher in diesem Bereich ein "Gut".

Insgesamt ergibt sich für Gamestop also eine negative Bewertung auf verschiedenen Ebenen, sowohl technisch, als auch fundamentale und in Bezug auf das Stimmungsbild.

