Das war es für Fuse Science Inc!

Die Bewertung einer Aktie wird nicht nur durch ihre finanziellen Kennzahlen bestimmt, sondern auch durch die Kommunikation im Internet. Bei Fuse Science zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Fuse Science-Aktie zeigt ebenfalls negative Entwicklungen. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fuse Science liegt bei 42,67 und 40,38 für die letzten 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch die Themen rund um den Wert wurden mehrheitlich negativ besprochen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt sich also eine negative Tendenz für die Fuse Science-Aktie, sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung, als auch in der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.