Das war es für Fujian Aonong Biological Incorporation!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Fujian Aonong Biological wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 99,51 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25, der bei 81,04 liegt, deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und dementsprechend ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ist Fujian Aonong Biological mit einem Kurs von 5,88 CNH inzwischen -25,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -37,11 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Fujian Aonong Biological gemessen, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fujian Aonong Biological gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale aufgetreten sind, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.