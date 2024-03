Das war es für FuelPositive!

Die Fuelpositive-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen rückläufigen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,07 CAD auf 0,045 CAD verzeichnet, was einer Abweichung von -35,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,05 CAD) liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -10 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Fuelpositive-Aktie 50 für den Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert für 25 Tage beträgt 59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Fuelpositive wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Fuelpositive beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund des Sentiments und des Buzz ein "Schlecht"-Rating.