Das war es für Franklin Electric!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Franklin Electric im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den negativen Themen rund um Franklin Electric, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Bei den Analysteneinschätzungen erhielt Franklin Electric in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Franklin Electric beträgt derzeit 0,95 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,59 % im Bereich "Maschinen". Mit einer Differenz von 16,64 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Franklin Electric ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,27 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt aktuell 30 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 33. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.