Das war es für Forward Air!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Forward Air derzeit um -5,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -28,24 Prozent, was auch zu einer Einschätzung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so wurde Forward Air in den letzten 12 Monaten von Analysten 2 Mal als "Gut" und 0 Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 62,22 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 96,88 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 122,5 USD führt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz um Forward Air zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Forward Air mit einer Dividende von 1,29 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (5,1 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft, da die Differenz 3,81 Prozentpunkte beträgt.