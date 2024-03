Das war es für Foot Locker!

Die Aktie von Foot Locker wird anhand verschiedener Kriterien bewertet, um Anlegern eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen. Neben der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet spielt auch die Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen eine Rolle.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung ergibt sich eine eher negative Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Performance der Foot Locker-Aktie in den letzten 12 Monaten war mit einem Minus von 34,24 Prozent unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um 7,73 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance 33,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auch in Bezug auf die Dividende fällt die Bewertung negativ aus. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 3,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Foot Locker ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist keine Über- oder Unterbewertung festzustellen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Foot Locker-Aktie daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.