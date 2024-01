Das war es für Flavors, Fragrances!

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Flavors & Fragrances von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, wie die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt. Auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Analyse kann die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden. Allerdings wurden auch 6 negative Signale identifiziert, weshalb insgesamt eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Flavors & Fragrances wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was insgesamt zu einem langfristig "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 61,03 und liegt damit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche. Aus dieser Sichtweise wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Dividende schüttet Flavors & Fragrances im Vergleich zur Branche Chemikalien eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer "Schlecht" Einstufung führt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 5,14 % und damit 8337,22 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt.

Insgesamt zeigen die Analyse der Anleger-Stimmung, das Sentiment und die fundamentalen Daten gemischte Signale für Flavors & Fragrances, was Anlegern verschiedene Aspekte zur Berücksichtigung bietet.