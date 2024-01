Das war es für First Majestic Silver!

Die Dividendenpolitik von First Majestic Silver erhält derzeit eine negative Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -3,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine ungünstige Dividendenpolitik im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen hin.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt First Majestic Silver mit einer Rendite von -28,8 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -10,48 Prozent in den letzten 12 Monaten. Diese Performance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild zu First Majestic Silver hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die negative Veränderung des Sentiments in den sozialen Medien führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Obwohl keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt wurden, wird das Gesamtbild dennoch als negativ bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über First Majestic Silver diskutiert wurde. Dies führte zu einer insgesamt negativen Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält First Majestic Silver aufgrund der Dividendenpolitik, der Aktienkursentwicklung, des Stimmungsbildes und der Anlegerdiskussionen eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

