Das war es für Fameglow!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fameglow bei 0,53 HKD liegt, was einer Entfernung von -17,19 Prozent vom GD200 (0,64 HKD) entspricht. Dies ist ein "Schlecht"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,61 HKD, was zu einem Abstand von -13,11 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Fameglow als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fameglow bei 25,91 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt neutral eingestellte Marktteilnehmer gegenüber Fameglow in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Somit erhält Fameglow von der Redaktion ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent beträgt und somit 6,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste, 6,27) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fameglow-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Dabei wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.