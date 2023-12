Das war es für FTI Consulting!

Fti Consulting hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 27,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche der "Professionellen Dienstleistungen" eine Outperformance von +22,85 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu lag die mittlere Rendite im "Industrie"-Sektor bei 145,74 Prozent, und Fti Consulting erreichte lediglich 118,14 Prozent, was zu einer Unterperformance im Sektorvergleich führt. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Rating für Fti Consulting in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fti Consulting liegt bei 81,19, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt mit einem Wert von 64 eine neutrale Situation, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Bei der Beurteilung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Fti Consulting abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 194,07 USD für die Fti Consulting-Aktie, was einer Abweichung von +3,27 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (200,41 USD) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 211,22 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt. Zusammenfassend wird Fti Consulting auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.