Das war es für Ernest Borel!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Ernest Borel werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach einer Untersuchung der Aktie von Ernest Borel ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ernest Borel weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Ernest Borel bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ernest Borel bei einem Wert von 119, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 32,88) über dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird Ernest Borel daher als überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ernest Borel beträgt aktuell 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Ernest Borel als überverkauft eingestuft, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Ernest Borel in Bezug auf den RSI-Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Ernest Borel im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,83 Prozent erzielt, was 26,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 19,64 Prozent, und Ernest Borel liegt aktuell 40,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.