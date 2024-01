Das war es für Equinox Gold!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben keine wesentlichen Veränderungen bei Equinox Gold in den letzten vier Wochen gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Equinox Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,55 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,15 CAD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -6,11 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,61 CAD) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,96 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Equinox Gold veröffentlicht, jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 87,8, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird für diese Kategorie eine Bewertung von "Schlecht" vergeben.