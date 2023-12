Das war es für Epsilon Energy!

Die Aktie von Epsilon Energy hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,35 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 5,08 USD liegt somit um -5,05 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 5,35 USD liegt der letzte Schlusskurs um -5,05 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur "Energie"-Sparte verzeichnet die Aktie von Epsilon Energy eine Rendite von -20,89 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,94 Prozent, wobei Epsilon Energy mit 40,84 Prozent deutlich darunter liegt und daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 4,84 Prozent, was 23,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Epsilon Energy.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,12 Euro für jeden Euro Gewinn von Epsilon Energy zahlt. Dies ist 71 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31 und führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating erhält.