Das war es für Endesa!

Die Diskussionen über Endesa in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Auch fünf Handelssignale sprechen für eine positive Bewertung. Trotzdem ergibt sich ein Gesamtbild von 0 Gut- und 5 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Endesa aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Endesa liegt bei 79,62 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 70 eine überkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt eine deutliche Verbesserung der Stimmung in den letzten Wochen, weshalb die Aktie von Endesa eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer misst, ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Endesa-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Endesa-Aktie daher auch bei der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.