Das war es für Endeavour Silver!

Die Aktie von Endeavour Silver wird derzeit sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht bewertet. Nach der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 72,55 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (320,15) eine Unterbewertung von 77 Prozent signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Endeavour Silver bei 3,99 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,74 CAD aufweist. Dies führt zu einer Distanz von -31,33 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,97 CAD, was eine Distanz von -7,74 Prozent ergibt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Endeavour Silver überwiegend positiv diskutiert, jedoch sind in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgetreten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Endeavour Silver in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als nicht außergewöhnlich bewertet, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.