Das war es für Ebang International Holdings!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ebang in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings wurde über Ebang deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 7,2 USD für die Ebang-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,26 USD, was eine Abweichung von +0,83 Prozent darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was die "Schlecht"-Einstufung weiter bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ebang-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Ebang-Aktie aufgrund der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.