Das war es für East Africa Metals!

Der Aktienkurs von East Africa Metals verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,17 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,12 Prozent, was eine Underperformance von -18,04 Prozent für East Africa Metals bedeutet. Bezogen auf den "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -11,12 Prozent, und East Africa Metals unterperformte um 18,04 Prozent im Vergleich dazu. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über East Africa Metals in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die Themen rund um den Wert wurden als überwiegend positiv wahrgenommen. Aufgrund dieser Erkenntnisse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von East Africa Metals in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von East Africa Metals momentan bei 0,11 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,09 CAD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -18,18 Prozent und führt zu der Bewertung "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,1 CAD, was einen Abstand von -10 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von East Africa Metals liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als neutral angesehen wird und daher die Bewertung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Es wird deutlich, dass East Africa Metals in verschiedenen Bereichen unterperformt und daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.