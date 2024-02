Das war es für ES!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in sozialen Medien kann die Einschätzungen für Aktien beeinflussen, abhängig von der Anzahl der Beiträge und der Tiefe der Stimmungsänderung. In Bezug auf die Diskussionen zu Es wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Es bei 9,62, was unter dem Branchendurchschnitt (56 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Performance von Es in den letzten 12 Monaten lag bei -42,22 Prozent, was eine Underperformance von -33,35 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite sogar um 32,59 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Es bei 0,04 SGD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie (0,026 SGD) um -35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die vergangenen 50 Tage zeigen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 0,04 SGD, was einer Abweichung von -35 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Aktie.