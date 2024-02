Das war es für Duty Free!

Die Dividende der Duty Free Aktie liegt aktuell bei einer Rendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Spezialität Einzelhandels um 4,69 Prozentpunkte niedriger ist. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Duty Free mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,51 bewertet, was 37 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (37,06). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die fundamentale Analyse die Einstufung "Gut" ergibt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Duty Free im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -33,28 Prozent verzeichnet, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche weist eine mittlere Rendite von -8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Duty Free auch hier mit 25,28 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt deshalb zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Duty Free Aktie mit einem Kurs von 0,09 SGD derzeit -10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie auch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -30,77 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.