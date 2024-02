Das war es für Dundas Minerals!

Das Sentiment und der Buzz rund um Dundas Minerals wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Dundas Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 0,07 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 AUD lag, was einer Differenz von -57,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab einen Wert von 0,04 AUD, während der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter lag, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Dundas Minerals diskutiert. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Dundas Minerals momentan überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Jedoch wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Dundas Minerals eine neutrale bis negative Bewertung auf Basis der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.