Das war es für Dongfeng Electronic!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Dongfeng Electronic ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Dongfeng Electronic-Aktie beträgt 68,09, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Ebenso ergibt sich ein RSI25-Wert von 68,03, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Dongfeng Electronic mit einer Rendite von -21,58 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,12 Prozent. Auch hier liegt Dongfeng Electronic mit 13,46 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Dongfeng Electronic in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem deutet die verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Dongfeng Electronic. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Jedoch haben tiefergehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.