Das war es für Deutsche Boerse ADR!

Die Deutsche Boerse AG weist eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent auf, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Boerse liegt bei 18,98, was 61 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 48 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" bezeichnet und erhält daher ein "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität deutlich zurückgegangen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Deutsche Boerse eine Performance von 2,79 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -0,1 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,89 Prozent im Branchenvergleich für die Deutsche Boerse. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite jedoch um 5,14 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.