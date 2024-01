Das war es für Cummins!

Die Aktie von Cummins wird aufgrund fundamentaler Kennzahlen als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,54 liegt sie 63 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche, die ein KGV von 31,31 aufweisen. Dies deutet auf eine gute Bewertung hin.

Betrachtet man die Rendite der Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor, so liegt Cummins mit einer Rendite von -0,39 Prozent weit unter dem Branchendurchschnitt von 2087,38 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Cummins-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis neutral ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 62,75 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 43,25 liegt. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als neutral eingestuft.

In Bezug auf die gleitenden Durchschnittswerte des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Der GD200 beträgt 232,09 USD, was einer Abweichung von +2,36 Prozent vom aktuellen Kurs von 237,56 USD entspricht. Der GD50 liegt bei 230,65 USD, was einer Abweichung von +3 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht.

Insgesamt wird die Cummins-Aktie basierend auf den genannten Kennzahlen und Analysen als neutral bewertet, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.