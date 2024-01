Das war es für Critical Metals!

Weitere Suchergebnisse zu "Critical Metals":

Die technische Analyse der Critical Metals-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 20,17 GBP liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 10 GBP gehandelt wird, was einem Abstand von -50,42 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 13,83 GBP, was einer Differenz von -27,69 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv gegenüber Critical Metals. In den Diskussionen wurde in den letzten Tagen hauptsächlich über positive Themen gesprochen, während keine negativen Diskussionen zu verzeichnen waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum mittelmäßig war, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Critical Metals war ebenfalls gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Aktie der Critical Metals sowohl im 7-Tage-RSI als auch im 25-Tage-RSI als überkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus allen Analysen eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie der Critical Metals.