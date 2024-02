Das war es für Crescita Therapeutics!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Crescita Therapeutics derzeit -10,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -25,42 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Crescita Therapeutics in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was die Gesamteinschätzung für Crescita Therapeutics auf "Schlecht" belässt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Crescita Therapeutics derzeit überkauft ist, sowohl auf der 7-Tage- als auch auf der 25-Tage-Basis, was zu einer weiteren "Schlechten" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Crescita Therapeutics im letzten Jahr eine Rendite von -37,14 Prozent erzielt, was 19,15 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Bereich "Arzneimittel" liegt die Aktie sogar 20,72 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.