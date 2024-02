Das war es für Creditshelf!

Der Aktienkurs von Creditshelf hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -83,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -87,99 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu stieg der Durchschnitt der Branche um 4,17 Prozent, während der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 5,43 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einer Unterperformance von 89,26 Prozent im Vergleich zum Sektordurchschnitt. Dadurch erhält Creditshelf ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt der Creditshelf-Aktie negative Abweichungen aufweist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 5,92 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,62 EUR liegt, was einer Abweichung von -55,74 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 3,44 EUR über dem letzten Schlusskurs von 2,62 EUR, was eine Abweichung von -23,84 Prozent darstellt. Insgesamt erhält Creditshelf daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Creditshelf bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Diversifizierte Finanzdienstleistungen, was einen geringeren Ertrag von 5,56 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Creditshelf momentan als überverkauft eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 17,19 Punkten. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass Creditshelf weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Creditshelf daher mit einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse bewertet.