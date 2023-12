Das war es für Cosmo Lady!

Die Analyse der Aktie von Cosmo Lady China zeigt interessante Ausprägungen im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist die Cosmo Lady China-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,19 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Aktienkurses verzeichnete Cosmo Lady China in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -2,47 Prozent. Im Sektorvergleich ergibt sich hingegen eine Überperformance von 12,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Cosmo Lady China-Aktie bei 76,47 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung daher ebenfalls "Schlecht" aus.