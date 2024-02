Das war es für Corporate Travel Managment!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI beträgt derzeit 80 für die Corporate Travel Management-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 71,67, dass die Aktie überkauft ist und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung für Corporate Travel Management wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Corporate Travel Management-Aktie derzeit bei 18,84 AUD verläuft, während der Aktienkurs bei 16,36 AUD liegt, was einem Abstand von -13,16 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie mit einer Differenz von -16,49 Prozent ein "Schlecht"-Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Corporate Travel Management in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine eher negative Gesamtbewertung für die Corporate Travel Management-Aktie.