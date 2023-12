Das war es für Cordlife!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cordlife liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 75, was als Anzeichen für eine überkaufte Situation interpretiert wird, und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt sich bei Cordlife eine mittlere Aktivität, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu kaum identifizierbaren Änderungen führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cordlife derzeit bei 0,41 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,31 SGD erreicht hat. Dies führt zu einer Abweichung von -24,39 Prozent vom GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Ebenso ergibt sich ein -24,39 prozentiger Abstand zum GD50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" ergibt sich für Cordlife eine Rendite von 3,33 Prozent, was 13,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -14,57 Prozent, wobei Cordlife aktuell 17,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" eingestuft.