Das war es für Cigna!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken gegenüber dem Unternehmen Cigna überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten von positiven Themen verändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 5 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal basierend auf der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Cigna im letzten Jahr eine Rendite von -7,97 Prozent erzielt, was 25,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -1,92 Prozent, und Cigna liegt aktuell 6,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cigna derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cigna liegt bei einem Wert von 8 und ist damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 98,79) unter dem Durchschnitt. Aus fundamentalen Kriterien ist Cigna damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.