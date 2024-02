Onamba Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens Onamba in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Somit wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt demnach eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Onamba-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 1, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 9,02 im überverkauften Bereich, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Onamba.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien deutet auf eine mittlere Aktivität in Bezug auf Onamba hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Onamba-Aktie von 1288 JPY positiv bewertet, da er sich mit +45,47 Prozent Entfernung vom GD200 (885,4 JPY) befindet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 892,74 JPY einen Abstand von +44,27 Prozent auf. Somit wird der Kurs der Onamba-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

