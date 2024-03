Das war es für China Pharma!

Die China Pharma-Aktie hat in den letzten Handelstagen negative Bewertungen aus technischer Sicht erhalten. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,89 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,37 USD liegt, was einer Abweichung von -58,43 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,45 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-17,78 Prozent), was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. In den letzten Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen und das Stimmungsbarometer zeigte sich mehrheitlich auf grün.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält China Pharma eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist und 2,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet fällt negativ aus. Die Aktivität der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung waren unterdurchschnittlich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die China Pharma-Aktie sowohl aus technischer, anlegerbezogener als auch aus sentimentaler Sicht eine insgesamt negative Bewertung.