Das war es für China Merchants BankClass H!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies erfolgt durch die Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Der RSI der China Merchants Bank-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine langfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage zeigt der RSI der letzten 25 Tage, dass die China Merchants Bank überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die China Merchants Bank-Aktie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die China Merchants Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,09 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -19,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Handelsbanken"-Branche dar, die im Durchschnitt um -1,4 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum mittleren Renditewert des "Finanzen"-Sektors, der bei 3,94 Prozent lag, liegt die China Merchants Bank um 25,03 Prozent darunter. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der China Merchants Bank derzeit auf 32,73 CNH, während der Aktienkurs bei 27,29 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -16,62 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 30,01 CNH, was zu einem Abstand von -9,06 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Merchants Bank daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die China Merchants Bank daher als "Neutral"-Wert eingestuft.