Das war es für China High Speed Transmission Equipment!

Die China High Speed Transmission Equipment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,39 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 1,58 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von -33,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,77 HKD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-10,73 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz und wird ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die China High Speed Transmission Equipment-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,63 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ist dies eine Underperformance von -39,17 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,78 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 38,85 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet China High Speed Transmission Equipment ebenfalls schlecht ab. Mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,34 Prozentpunkten, fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) der China High Speed Transmission Equipment liegt bei 33,33, was auf eine als "Neutral" eingestufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die China High Speed Transmission Equipment-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, der Dividendenrendite und des Relative Strength Index eine Gesamtbewertung von "Schlecht".