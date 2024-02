Das war es für China Beer!

Die China Beer Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 40,91 HKD, was einer Abweichung von -21,54 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs der Aktie bei 32,1 HKD liegt. Im Gegensatz dazu ergibt sich auf Basis der letzten 50 Tage ein GD50 von 30,54 HKD, was einer Abweichung von +5,11 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut" einstuft. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 2 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -1,62 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Getränke" führt. Daher erhält die Dividendenpolitik von China Beer eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Getränke"-Branche verzeichnete China Beer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,65 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -19,08 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -31,56 Prozent im Branchenvergleich. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -18,38 Prozent, wobei China Beer um 32,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt.

