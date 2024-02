Das war es für China Automotive Interior Decoration Holdings!

Die China Automotive Interior Decoration Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,073 HKD erreicht, was einer Abweichung von -18,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -57,06 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume eine Einschätzung als "Schlecht".

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die China Automotive Interior Decoration-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Automotive Interior Decoration Aktie ergibt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Bewertung als "Schlecht", mit einem RSI25-Wert von 72,22 für 25 Tage, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ für die China Automotive Interior Decoration Aktie. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung für die Aktie.