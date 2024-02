Das war es für China Art!

Die Finanzierungsgesellschaft China Art hat eine Dividende von 0 % angekündigt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,93 % niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Art liegt bei 67, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,78 als überbewertet gilt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutral Diskussionen über die Aktie, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie heute neutral eingestuft. Bezüglich des Aktienkurses hat China Art im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,58 % erzielt, was 26,76 % über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

