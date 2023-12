Das war es für Celularity!

Die Celularity-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Celularity. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (2,5 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 1251,35 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Celularity eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 85,71, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 61 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Celularity-Aktie mit -57,95 Prozent Entfernung vom GD200 (0,44 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 0,22 USD, was einem Abstand von -15,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Celularity-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.