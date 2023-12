Das war es für C&N Holdings!

Das Anleger-Sentiment zu C&n bleibt neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird ebenfalls als neutral bewertet, basierend auf der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung für C&n hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von C&n als "Schlecht" eingestuft. Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 72,22 Punkte, was auf eine Überkauftheit hinweist. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich jedoch ein neutrales Bild.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der C&n bei 0,34 HKD verläuft. Da der Aktienkurs bei 0,244 HKD liegt und einen Abstand von -28,24 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie auch hier als "Schlecht" eingestuft. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,27 HKD liegt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Insgesamt erhält die Aktie von C&n basierend auf den verschiedenen Faktoren eine "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung.