Das war es für By-health!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von By-health eine Rendite von -23,52 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor 12,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt -9,13 Prozent, und By-health liegt aktuell 14,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung für By-health hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig deutet eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen zu By-health überwiegen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Meinungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von By-health beträgt derzeit 15, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Persönliche Produkte" als neutral angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.