Das war es für Buxton Resources!

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Buxton aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,17 AUD, während der Aktienkurs bei 0,13 AUD liegt, was einer Abweichung von -23,53 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,16 AUD, was einer Abweichung von -18,75 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Buxton in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen präsent, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 61, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Buxton daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Buxton-Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Buxton-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.