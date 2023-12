Das war es für Bremer Lagerhaus-Gesellschaft!

Die Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft hat beschlossen, eine Dividendenrendite von 3,01 % auszuschütten, was 3,61 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft-Aktie auf Basis des 50- und 200-Tages-Durchschnitts unterschiedlich bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,57 EUR, während der letzte Schlusskurs mit 9,7 EUR ähnlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 9,02 EUR, was über dem letzten Schlusskurs von 9,7 EUR liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft einen Wert von 32,29 auf, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 26. Dies führt zu einer Überbewertung und der Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche erzielte die Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,95 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,23 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,29 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite der Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft 1,05 Prozent unter dem Durchschnitt von 4 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.