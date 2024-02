Das war es für Bonterra Energy!

Die Bonterra Energy verzeichnete in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 6,09 CAD, während der aktuelle Kurs bei 4,4 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -27,75 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,04 CAD, was einem Abstand von -12,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Analysten haben die Bonterra Energy in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Für den letzten Monat wurden 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen abgegeben, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 104,55 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Reaktionen der Marktteilnehmer in den letzten Tagen. Von insgesamt neun Tagen waren sieben positiv, zwei negativ und vier ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") der Anlegerstimmung führt.

Die Dividendenrendite der Bonterra Energy liegt aktuell bei 0 Prozent, was 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten erhält.