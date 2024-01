Das war es für BioNano Genomics!

In den letzten zwei Wochen wurde Bionano Genomics von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Bionano Genomics notiert derzeit bei 1,78 USD und liegt damit um +14,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 sich auf -61,97 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bionano Genomics aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,49 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bionano Genomics-Aktie beträgt aktuell 70, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating für Bionano Genomics.